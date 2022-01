왕뚜껑보다 3배 더 맵다…팔도, 한정판 '킹뚜껑' 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 팔도가 왕뚜껑 브랜드 한정판 신제품 ‘킹뚜껑’을 출시한다고 7일 밝혔다.

제품명은 최근 MZ세대 신조어인 '킹정', '킹받네'에서 착안했다. '열받네'를 '킹받네', '완전 인정'을 '킹정'이라는 단어로 새롭게 표현한 언어유희를 적용했다. 매운맛을 인정할 수밖에 없는 킹뚜껑만의 특징을 개성 있게 담아냈다.

차별화된 매운맛을 위해 스프도 특화 개발했다. 분말스프는 매운맛 원료의 원조격인 베트남하늘초와 청양고추를 기본으로 했다. 스프량도 왕뚜껑보다 3g을 증량해 중독성 강한 매운맛을 선사한다. 건더기스프에는 양배추, 고추 등을 추가해 라면 본연의 감칠맛을 살렸다.

킹뚜껑의 스코빌 지수는 1만2000SHU다. 현재까지 출시된 국내 컵라면 중 가장 높은 수치다. 기존 왕뚜껑보다 약 3배 더 매워졌다. 패키지도 불타오르는 형상의 로고 디자인을 적용해 강력한 매운맛을 표현했다.

한편, 킹뚜껑은 MZ세대와의 적극적인 소통을 위해 1월 10일 21시 네이버 쇼핑 라이브를 통해 론칭한다. 한정판 수량은 150만개이며, 이후 순차적으로 주요 오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr