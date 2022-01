[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아는 올해 흑호랑이해를 맞아 ‘2022 신년카드’ 및 ‘호랑이타올’을 출시·판매 시작한다고 5일 밝혔다.

매장 내에서 제조음료 구매 시 호랑이타올 1종을 5900원의 할인된 가격에 구매할 수 있다. 일반 구매 소비자가는 8900원이다.

2022 신년카드에 4만원 이상 충전 시 호랑이타올을 1개 증정하는 혜택도 동시에 제안하고 있다.

커피빈은 오는 7일부터 매장에서 호랑이캐릭터가 그려진 데코의 ‘스트로베리 블랙 생크림 카스테라’를 판매한다.

또 신분증 상 호랑이띠 고객을 대상으로 특별한 혜택을 제공할 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr