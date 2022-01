"한라봉·천혜향·레드향 인기" GS더프레시, 지난해 만감류 매출 33.9% ↑

[아시아경제 김유리 기자] 한라봉, 천혜향, 레드향 등 만감류의 인기가 거세다.

GS리테일이 운영하는 GS더프레시(GS수퍼마켓)는 지난해 만감류 매출이 직전해 대비 33.9% 신장했다고 5일 밝혔다. 같은 기간 9.1% 신장에 그친 밀감류를 크게 앞지른 수치다.

가장 큰 신장폭을 보인 만감류는 천혜향으로 지난해 매출이 71% 늘었다. 황금향 역시 신장률이 66%에 달했다. 두 상품 모두 당도와 향이 우월한 신품종으로 껍질을 깠을 때 멀리 퍼지는 향과 풍성한 과즙이 고객들을 매료시켰다는 분석이다. 고객들에게 가장 잘 알려진 한라봉은 21% 증가했다.

만감은 일반적으로 국내 소비자에 잘 알려진 감귤나무 품종과 오렌지로 대표되는 당귤나무 품종을 교배해 새로 만든 재배 감귤류 과일을 말한다. 한라봉, 천혜향, 레드향, 황금향 등이 대표적이다. 최근 5년간 만감류로 구성된 선물세트의 명절 판매 구성비는 매년 늘었다.

신품종을 선호하는 고객이 늘면서 산지도 변화하고 있다. 최근 감귤 주산지인 제주 서귀포시에 따르면 서귀포시 만감류 재배 면적은 2016년 1677㏊에서 2020년 2869㏊로 71% 증가했으며 단위 면적당 총수입도 2016년 990만원에서 2020년 1230만원으로 24% 늘었다.

GS더프레시는 2022년 새해 행사 품목으로 만감류를 선택, 카드 할인행사를 진행한다. GS더프레시는 5일부터 1주일간 행사 카드로 결제하는 고객에게 30% 할인된 가격에 만감, 밀감 상품을 판매한다.

이번 행사에는 기존 한라봉 보다 붉은빛을 띠며 당도가 월등한 것으로 유명한 신품종 써니트 홍 한라봉을 선보인다. 천혜향, 레드향, 한라봉, 타이벡 밀감 등도 할인된 가격에 판매된다.

