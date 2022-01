[클릭 e종목]"쌍용C&E, 시멘트 가격 인상…매출원가 부담 낮출 것"

한국투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자증권은 5일 쌍용C&E에 대해 시멘트 가격 인상 폭 하향 조정 가능성이 있지만, 이번 인상 통지는 매출원가 부담이 높아지고 있는만큼 주가에 호재로 작용할 것이라고 내다봤다.

쌍용C&E는 시멘트 판매 고시가격을 톤당 9만3000원으로 인상하겠다고 고객사에 통지했다. 2014년 이후 7년 만에 이뤄진 점을 고려하면 이번 가격 인상 통지는 시장 기대를 뛰어넘는 이벤트인 것으로 분석된다.

이번 인상은 모든 시멘트사와 협회 회원사들 다수가 모여 결정한 것이 아니라 쌍용C&E의 개별적인 가격 인상 통보다. 한 시멘트사가 고시가격을 인상하겠다고 고객사인 레미콘사에 통지하면 다른 시멘트사들이 개별 상황을 판단해 가격 인상 통지에 동참할지를 결정하는 구조로 이뤄져 있다.

레미콘공업협회에서 집계한 지난 2020년 12월 말 기준 전국 레미콘사는 940개다. 시멘트사들의 고시가격 인상 통지가 많아지면 940개 업체가 모인 협회 차원에서 협상에 참여하게 되고, 협정 주체 중 하나인 건설사가 동참하면서 최종 인상 여부와 폭을 결정할 것으로 전망된다.

강경태 한국투자증권 연구원은 “협상 결과에 따라 하향 조정 가능성이 커 가격 인상을 추정 실적에 반영하기는 무리가 있지만, 인상 통지는 시장 기대치를 뛰어넘는 이벤트로 해석된다”며 “4분기 유연탄 가격 상승으로 매출원가 부담이 커지고 있는 상황에 주가에 긍정적인 재료”라고 분석했다.

