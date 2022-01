카페24, 5가지 핵심지표로 문제점 해결…“쇼핑몰 부진 탈출, 매출은 쑥쑥”

김가연 마케팅센터 컨설턴트

연매출·유입수 등 상세분석

숨은 문제점 파악·해결

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 빅데이터를 활용한 5대 핵심지표를 통해 쇼핑몰에 숨은 문제점을 찾아 매출을 늘릴 수 있는 서비스를 제공하며 인기를 끌고 있다. 5대 핵심지표는 ▲쇼핑몰 연간 매출(몰매출) ▲쇼핑몰을 찾은 소비자의 수(유입 수) ▲소비자가 둘러본 쇼핑몰 페이지 수(페이지뷰) ▲유입 수 대비 구매자 수(전환율) ▲고객당 소비 금액(객단가) 등이다.

5일 글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24 마케팅센터의 김가연 컨설턴트는 "쇼핑몰에는 방문하는 고객의 행동에 따라 일정한 패턴이 쌓이고, 이를 분석하면 쇼핑몰이 성장하기 위해 무엇을 해야 할지를 알 수 있다"며 "광고를 많이 진행하는데도 실적이 나오지 않는 고객이 있다면 가장 먼저 핵심지표를 분석해서 문제점을 파악하고 해결 방법을 고민한다"고 말했다.

카페24는 빅데이터를 활용해 각 쇼핑몰의 핵심 지표를 비교, 분석한다. 동종 카테고리를 다루는 업체들로부터 추출한 데이터와 현 쇼핑몰의 상황을 비교하고 개선점을 도출하는 것도 가능하다. 전년 동기에는 어떤 상품군의 판매량이 증가하는지, 해당 쇼핑몰이 이러한 흐름을 따르는지, 이벤트 같이 부가적인 서비스가 필요한 시기와 내용까지도 안내한다.

도시락 업체 A는 핵심지표 분석 결과 유입이나 페이지뷰는 평균 수준이었고, 전환율은 동종 카테고리 대비 좋은 편이었으나 객단가가 낮은 상황이었다. 이에 해당 쇼핑몰은 일주일 다이어트·2주 다이어트·한 달 패키지 등을 출시하는 기획전을 진행했고 두 달 만에 객단가를 2.5배 높여 몰매출을 억원대로 성장시킬 수 있었다. 아동복 업체 B는 모바일 플랫폼 페이지뷰가 동종 카테고리 쇼핑몰보다 낮은 수준이었다. 이에 최상단에 할인율, 혜택, 구매후기 등 중요 요소를 배치하고 상세페이지에 여러 기획전 버튼을 추가해 페이지 이탈을 방지했다. 그 결과 페이지뷰가 3배 늘고, 매출은 전년 동기 대비 2배 상승했다.

카페24 마케팅센터는 핵심지표 분석 능력을 고도화하고, 파생되는 부가지표를 세분화할 계획이다. 김 컨설턴트는 "대부분의 쇼핑몰은 5가지 핵심 지표를 분석하는 방법으로 솔루션을 도출할 수 있지만 일부는 고객 이탈률이나 장바구니에 물건을 담은 횟수 등 다양한 부가지표까지 분석해야 하는 경우가 있다"며 "부가지표에 대한 빅데이터를 더 효율적으로 쌓기 위해서 부가 지표 수집 자동화 시스템을 강화하는 작업 중"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr