[아시아경제 차민영 기자] 중국 구이저우에서 산사태가 발생해 14명이 숨졌다.

4일 중국신문망에 따르면 전날 오후 7시께 구이저우성 비제시 진하이후신구 비제시 제1인민병원 분원 건립 공사 현장에서 산사태가 발생, 토사 3만5000㎥가 유실돼 17명이 매몰됐다.

현지 소방대는 구조대원 1000여명과 굴착기 등 장비를 동원, 3명은 구조했으나 14명은 숨진 채 발견됐다.

