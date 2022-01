프랑스 백신패스 도입 진통…당국, 반대에도 관철 의지

프랑스24 방송 등 보도

[아시아경제 차민영 기자] 프랑스에서 백신 미접종자들의 다중 시설 입장을 제한하는 백신패스 도입을 둘러싸고 진통이 일고 있다.

프랑스 하원이 정부의 백신패스 법안에 관한 논의를 일단 중지했다고 프랑스24 방송 등이 4일(현지시간) 보도했다. 하원은 전날 늦게까지 백신패스 법안에 관해 치열한 논의를 벌이다가 자정에 일단 유예키로 결정했다.

백신패스가 도입되면 백신을 맞아야만 식당, 영화관, 헬스장, 박물관 등 사람이 많이 모이는 장소에 들어가거나 기차 등 대중교통을 이용할 수 있다. 지금까지는 24시간 안에 받은 코로나19 검사 결과가 음성이면 백신 미접종자도 허용됐지만, 이 법안이 통과되면 백신을 맞아야만 한다.

백신패스는 백신반대 활동가들과 극우·극좌 집단의 격렬한 저항을 불러일으켰다. 실제로 의원들은 백신패스 법제화와 관련해서 협박을 받고 있다고 호소 중이다. 중도우파 소수 정당인 아지르의 아녜스 피르맹 르 보도 의원은 지난 2일(현지시간) 트위터에 자신이 받은 협박 이메일을 게시했다. 집권당인 레퓌블리크 앙마르슈 소속의 바바라 베소 발로 의원도 자유를 공격했다는 이유로 의원들이 살해 위협을 받고 있다며 "이런 살해 위협을 도저히 용납할 수 없다"고 트위터에서 밝혔다.

유럽 국가들 가운데 프랑스는 백신 접종률이 91%로 높은 편이지만, 백신 접종 에 반대하는 목소리도 여전히 존재한다.

반대 목소리에도 프랑스 정부는 계획대로 이달 중순 백신패스를 도입하겠다는 방침이다. 외신은 클레망 본 외교부 유럽담당 국무장관이 LCI TV에 "우리 목표는 여전히 1월 15일"이라고 말했다고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr