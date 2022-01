'국가부도 위기' 몰린 스리랑카, 민생지원에 1.3兆 투입

성장 둔화·인플레이션·외채 상환 불능 우려

근로자 급여 인상·농가 지원금 등에 투입

[아시아경제 차민영 기자] 성장률 둔화에 인플레이션, 외채 상환 불능 상태에 빠질 것이란 국제 신용평가사의 경고까지 3중고에 처한 스리랑카가 민생 지원에 1조3000억원 규모의 긴급 구제 자금을 투입한다.

4일 이코노미넥스트 등 스리랑카 언론에 따르면 바실 라자팍사 재무부 장관은 전날 총 2290억루피(약 1조3400억원)에 달하는 구제 자금을 투입하기로 했다고 밝혔다. 이는 스리랑카 국내총생산(GDP)의 1.2%에 달하는 규모다.

이는 공공 부문 근로자의 급여와 연금을 월 5000루피(약 2만9000원)씩 올리고 약 200만명에게 1000루피(약 5900원)를 지원하는 데 사용된다. 영세 농부들에게는 경작 지원금도 전달된다. 식품·의약품 부문 세금 감면도 이뤄진다.

당국이 긴급 자금을 풀기로 한 것은 스리랑카 경제 상황이 최악으로 치닫고 있기 때문이다. 관광산업 의존도가 높은 스리랑카는 2019년 4월 '부활절 연쇄 폭탄 테러'에 이어 코로나19 사태까지 겹쳐 어려움을 겪었다. 중국과의 일대일로 프로젝트로 정부 씀씀이가 커졌고 2017년 중국 국영 항만기업인 자오상쥐에 99년 기한으로 항만 운영권까지 넘기면서 재정이 악화됐다.

경제 상황은 확연히 나빠졌다. 2019년 75억달러(약 8조9000억원)에 달했던 외환보유고는 작년 11월 15억8000만달러(약 1조9000억원)로 줄었다. 지난해 2분기 12.3% 성장했던 경제도 같은 해 3분기에는 1.5% 역성장했다. 여기에 물가도 폭등해 지난달 인플레이션율이 12.1%에 달했다.

국가 신용도도 낮아졌다. 국제신용평가사 피치는 지난달 중순 스리랑카의 국가신용등급을 CCC에서 CC로 1단계 하향 조정했다. 피치에 따르면 스리랑카가 상환해야 하는 정부 발행 채권은 이달 5억달러(약 6000억원), 오는 7월 10억달러(약 1조2000억원) 규모다. 또 올해 상환해야 할 외채 원리금은 총 69억달러(약 8조2000억원)로 알려졌다. 피치는 "스리랑카가 외채 260억달러(약 31조1000억원)를 갚지 못해 '국가 부도' 우려가 커지고 있다"고 경고했다.

