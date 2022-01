당국 "백신·거리두기, 분명한 효과… 코로나19는 독감과 달라"

각종 '무용론'에 반박

[아시아경제 김대현 기자] 방역당국이 일각에서 제기된 코로나19 백신 접종 및 접종증명·음성확인제(방역패스), 사회적 거리두기 무용론에 대해 각종 통계 등을 제시하며 조목조목 반박했다.

4일 중앙방역대책본부(방대본)는 이날 오후 백브리핑에서 "백신 접종이 사망, 위중증 예방 얼마나 효과가 있는지 근거로 말씀드리겠다. 18세 이상 성인 인구의 6.2%에 불과한 미접종자분들이 지난 8주간 위중증 환자 또는 사망자의 약 절반을 차지하고 있다"고 밝혔다.

방대본에 따르면 11월 단계적 일상회복 후 2달간 위중증 환자의 50.6%, 사망자 49%가 미접종자였다. 이 관계자는 "지난해 12월4주차 사망자 중 미접종자는 62.9%까지 올라갔다"며 "최근 사망 10명 중 6명이 접종을 한번도 받지 않았다는 것"이라고 강조했다.

'사회적 거리두기 조치가 방역에 효과가 없다'는 주장에 대해서도 논박했다. 정통령 방대본 총괄조정팀장은 "코로나19 바이러스는 매우 빠른 전파 속도와 감염력 갖고 있어서 (마스크 착용, 백신 접종 등) 1~2개 수단으로 통제하는 것이 불가능하다"며 "어느 나라도 일정시간 거리두기 강화 없이 유행을 통제한 곳이 없다. 우리나라 사례만 봐도 지난해 11월 거리두기 완화 후 확진자가 급증했고, 다시 몇차례의 강화를 통해 확산세가 꺾여 유행이 통제국면에 들어섰다"고 말했다.

백신 접종의 효과도 거듭 강조했다. 정 팀장은 "2차 접종 완료군은 미접종군보다 감염은 2.3배 감소하고, 중증과 사망은 각 11배, 9배 감소한 것으로 나타났다"며 거리두기 조치 완화 후 급증했던 60세 이상 감염자, 확진자 비율이 백신 추가 접종과 함께 감소한 사실을 함께 부각했다.

'변종을 만드는 바이러스는 시간이 지나면 점차 효과가 떨어질 것이므로, 거리두기와 백신개발 등은 필요 없다'는 주장에 대해선 "코로나19는 변이가 매우 잘 일어나 지속적으로 백신 개발이 필요한 까다로운 바이러스"라며 "그럼에도 지금까지 나온 백신들은 효과를 보였고, 몇개월이면 새 변이에 맞춘 백신을 개발할 수 있는 기술들이 있다"고 설명했다.

이어 "바이러스가 확산되면 변이 가능성도 커지기 때문에, 이를 위해서라도 모든 인구집단이 백신을 맞아 확산을 막는 게 변이를 최대한 억제할 방법"이라고 덧붙였다.

'백신이 자연면역 항체 형성을 방해하고, 감염 예방 효과 대신 부작용만 있다'는 주장과 관련해선 "자연면역이 더 우월하다고 단순하게 볼 수 없다"고 선을 그었다. 정 팀장은 "감염으로 인한 자연면역의 경우 가볍게 지나갔을 때 면역 효과가 별로 없다는 연구가 있다. 감염 증상에 따라 획득되는 영향도 달라지는 것"이라며 "증상이 가볍게 지나가면 백신에 의한 면역보다 효과가 더 낮을 수도 있고, 또 (오히려) 증상이 세면 위험한 상태가 될 수 있다"고 덧붙였다.

아울러 "백신 접종을 통한 면역, 자연면역 모두 시간이 지나면 재감염될 수 있다"면서도 "백신은 접종 후 몇 개월까지 효과가 가는지 예측이 가능하다"고 설명했다. 감염의 경우 증상이 나온 지도 모르고 지나갈 수 있고, 면역력이 언제까지 유지되는지 파악하는 것이 어려운 만큼, 결국 백신 통한 면역 획득이 효과적이고 집단면역으로서 더 유리하다는 판단이다.

'코로나19가 독감과 다를 바 없다'는 주장에 대해선 "결코 동일하게 취급될 수 없다"고 강조했다. 정 팀장은 "코로나19의 경우 현재 약 1%의 누적 치명률을 보인다"며 "독감의 최소 10배가 넘는 것"이라고 했다.

그는 "독감은 거리두기를 하지 않는 상황에서 나온 수치이지만, 코로나19는 훨씬 높은 예방접종률과 강한 사회적 거리두기 속에서 이정도로만 나온 것"이라며 "해외에선 (코로나19의) 치명률이 최대 4~5%까지 나온 적도 있다"고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr