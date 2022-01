[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 김재경 한국토지주택공사(LH) 광주전남지역본부장이 새로 취임했다.

4일 LH에 따르면 김 본부장은 전남 장흥 출신으로 1990년 대한주택공사(현재 한국토지주택공사)에 입사해 본사 기획실, 사업개발처, 미래전략처, 홍보실, 판매기획처 등 요직을 두루 거쳤다.

김 본부장은 “고향에서 다시 일하게 되어 감회가 새롭고 기쁘다”며 취임사를 밝히고 국민 신뢰회복을 위한 공정·청렴·투명 경영을 최우선 과제로 강조했다.

또한 “주택공급·주거복지서비스 등 본연의 업무 뿐 아니라 안전관리, 조직문화 개선에도 힘써달라”고 당부했다.

김 본부장은 탁월한 사업추진력과 소통의 리더쉽을 갖추었다는 평판을 받고 있으며, 이를 바탕으로 지역 발전과 주거안정을 위한 사업을 풀어나갈 것으로 기대된다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr