에이피테크놀로지 “맘스타민, 알리바바 입점…모유올리고당 글로벌 시장 점유 확장"

[아시아경제 유현석 기자] 에이피테크놀로지가 알리바바를 발판으로 글로벌 시장 진출을 확대한다.

4일 에이피테크놀로지는 글로벌 이커머스 플랫폼 알리바바를 통해 모유올리고당(HMO) 투에프엘과 유산균 제품 ‘맘스타민’을 판매한다고 밝혔다.

‘맘스타민’은 모유올리고당(HMO)의 핵심성분인 투에프엘(2’-FL) 기반의 건강기능식품 글로벌 브랜드다. 알리바바에 입점해 모유올리고당 투에프엘 원료와 맘스타민 성인용 및 키즈용 제품을 전세계에 판매한다.

모유올리고당은 모유에 고농도로 존재하는 대표성분이며 투에프엘은 모유올리고당을 구성하는 주 성분이다. 다양한 논문과 연구결과를 통해 아이뿐만 아니라 성인에게도 효과가 있다고 밝혀졌다.

지난 1999년 설립된 알리바바는 알리바바닷컴, 타오바오, 티몰 등을 운영하는 중국 최대 이커머스 기업이다. 지난 11월 중국 광군제 기간 동안 알리바바 플랫폼에서 이뤄진 거래액은 총 5403억위안(약 100조원)에 달한다. 이는 전년 대비 8.4% 성장한 거래액으로 역대 최대 수준이다.

에이피테크놀로지 관계자는 “알리바바 입점은 맘스타민의 글로벌 인지도와 경쟁력을 높이고 글로벌 시장을 확대하는 계기가 될 것”이라며 “미국, 동남아에 이어 모든 세계 시장까지 본격적으로 진출함으로써 글로벌 모유올리고당(HMO) 시장 개척에 앞장서겠다”고 전했다.

앞서 회사는 지난달 미국 이커머스 ‘아마존’, 지난 12월 17일 동남아 이커머스 ‘쇼피’에 맘스타민을 입점시켰다고 발표했다. 범세계적 글로벌 시장 선점에 박차를 가하고 해외 매출 성장폭을 확대한다는 전략이다.

에이피테크놀로지는 지난 2001년 설립 후 국제특허 받은 바이오공법으로 모유올리고당 생산기술을 개발한 기업이다. 지난 2월 미국 식품의약품안전청(FDA)의 GRAS(Generally Recognized As Safe)를 획득한데 이어 4월 국내 식품의약품안전처의 식품원료로도 승인받았다.

