[인사] 유진그룹 금융계열사

◆유진투자증권

<이사대우 승진>

▶챔피언스랩운용팀장 안성재 ▶위워크프론티어점 지점장 홍윤선 ▶포항지점 지점장 배일수 ▶채권영업팀 황승엽

<영업상무 승진>

▶멀티금융팀 박정식

<부장 승진>

▶경영전략팀 하승우 ▶인사전략팀 최승렬 ▶업무개발팀 김성훈 ▶WM추진팀 서상진 ▶챔피언스라운지금융센터 WM1센터 마남표 ▶서울WM센터 1센터 권향 ▶영업부 노승훈 ▶대방동지점 정경희 ▶법인영업팀 신영래 ▶Coverage팀 이장현 ▶금융소비자보호팀 김동운

<보임>

▶챔피언스라운지금융센터 금융센터장 조희선 ▶서울WM센터 WM센터장 유만식 ▶분당WM센터 WM센터장 한덕수 ▶리스크관리팀장 김지훈

◆유진자산운용

<본부장 승진>

▶부동산투자1본부장 박민호

<수석매니저 승진>

▶부동산투자1팀장 반두혁 ▶부동산투자2팀장 손영찬

<보임>

▶준법감시인 이상훈

◆유진투자선물

<영업이사 승진>

▶상품운용4팀장 배성우 ▶상품운용1팀 한창우 ▶상품운용4팀 최권식

<부장 승진>

▶경영관리팀장 권순옥 ▶정보기술팀 최은창 ▶해외상품팀장 곽민서

<보임>

▶기획관리본부장 장동훈 ▶정보전략영업본부장 장만우 ▶홀세일영업본부장 박기철 ▶글로벌영업본부장 최성민 ▶상품운용1팀장 김요섭 ▶선물영업2팀장 정홍길 ▶정보기술팀장 김남수 ▶국내영업지원팀장 이경숙

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr