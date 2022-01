[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 3일 오전 5시 28분께 제주시 우도면에 거주하는 30대 임신부를 성산항으로 긴급 이송했다.

이날 서귀포해양경찰서에 따르면 30대 임산부는 임신한지 39주차로 이날 새벽부터 진통을 호소해 우도보건지소를 방문, 진료 결과 산부인과로 이송이 필요한 것으로 판단돼 오전 4시 48분께 서귀포해경에 긴급이송을 요청했다.

서귀포해경은 성산파출소 연안구조정을 우도로 보내 환자와 보호자를 태워 성산항으로 이송, 오전 5시 28분께 대기 중이던 119 구급차량에 인계해 제주시 소재 산부인과로 이송했다.

서귀포해경 관계자는 “새해에도 국민의 생명을 보호하기 위해 도서지역 응급환자의 신속한 이송과 안전사고 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.

