이순형 세아그룹 회장 "시황의존 말고 기술·실력으로 성장할 역량 다져야"

[아시아경제 최대열 기자] 이순형 세아그룹 회장은 3일 "시황에 의존하지 않고도 우리만의 특화된 기술과 실력으로 진정한 성장을 일궈낼 수 있는 역량을 확실히 다져야 한다"고 말했다. 철강업을 주력으로 하는 이 회사는 철강재 수요 호조로 지난해 영업 실적이 좋았는데, 안주해선 안 된다고 당부했다.

이 회장은 이날 내놓은 신년사에서 "국내외 철강시황의 급격한 변화와 여러 임직원 노고에 힘입어 주력사업은 매출과 수익이 개선되며 힘든 고비를 넘겼다"면서도 "안심하기에는 앞길이 순탄치 않아 보인다"라고 말했다.

이어 "이미 지난해 말부터 철강 시황의 활황세가 주춤하는 조짐을 보이고 있기 때문"이라며 "코로나19 재확산에 따른 경기 퇴조, 기후 변화를 둘러싼 글로벌 교역 질서 변화, 미중갈등 향방, 국제 금리인상, 국제 원자재 파동, 국내 대통령 선거 후 정책 변화 등 나열하기 벅찬 도전적인 상황이 펼쳐질 것이기에 한시도 긴장의 끈을 놓을 수 없다"고 덧붙였다.

이 회장은 "운 좋게 순풍을 타고 목적지에 다다르기보다 자력으로 폭풍을 헤치고 나아갈 수 있는 능력을 키워야 한다"면서 "거센 변화와 복잡하고 예측 불가한 시대를 살아가기 위해서는 훨씬 더 치열하게 도전하고 민첩하게 행동하는 자세가 요구된다"고 강조했다.

또 "늘 어제보다 더 나은 변화를 추구하고 불가능에 도전하는 것을 즐기는 자세가 필요하다"면서 "미래를 준비하는 ‘변화와 도전’을 세아인의 업무 태세로 체화하고 오늘에 최선을 다한다면 어떠한 난관도 성공적으로 돌파해 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.

