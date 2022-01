'유동규 통화' 박관천 "대장동 이야기 안했다"

[아시아경제 조성필 기자] 대장동 개발사업 특혜 의혹 수사 초기 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 통화한 것으로 지목된 박관천 전 청와대 행정관이 "대장동 의혹 관련 이야기는 안했다"고 입장을 밝혔다.

박 전 행정관은 3일 기자단에 배포한 입장문을 통해 "동창 지인이 자문할 일이 있어 통화하기 바란다고 해 유 전 본부장과 몇 차례 통화한 사실이 있다"면서도 "언론이나 SNS상 명예훼손에 대한 민·형사상 절차에 대한 내용이었고 대장동 이야기는 전혀, '대'자 조차도 거론하지 않았다"고 말했다. 그러면서 "수사 기관이 일부 언론에 흘려 공무상 기밀을 누설하고 명예를 훼손하는 불법 행위에 대해 대검찰청 감찰본부에 공식적으로 감찰 민원을 접수했다"고 덧붙였다.

앞서 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 차장검사)은 유 전 본부장의 휴대전화 분석 결과, 박 전 행정관, 최재경 전 청와대 민정수석과 통화한 사실을 확인한 것으로 알려졌다. 이 휴대전화는 유 전 본부장이 지난해 9월 중순 개통한 것으로, 같은 달 29일 검찰 압수수색을 받게 되자 당시 9층 오피스텔 창문 밖으로 던져 은폐하려던 것이다. 경찰은 먼저 이 휴대전화를 확보해 포렌식 한 뒤 검찰과 내용을 공유했다.

