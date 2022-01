"글로벌 반도체 판매량 6000억달러 돌파 전망"

[아시아경제 조유진 기자] 올해 글로벌 반도체 판매량이 사상 처음으로 6000억달러(약 716조원)를 돌파할 것이란 전망이 나왔다.

2일(현지시간) 미 경제 전문 매체 CNBC는 독일계 신용보험사인 율러허미스의 전망을 인용해 이 같이 전했다.

올해 전 세계 반도체 판매량은 전년 대비 약 9% 증가할 것으로 관측됐다. 지난해는 사상 최악의 업황을 기록했던 2019년 대비 26% 성장한 5530억달러를 기록했다.

반도체 판매량 증가는 코로나19로 재택근무와 비대면 문화 확산의 수혜를 입은 정보통신(IT) 관련 제품의 대량구매 수요와 경기회복에 따른 차량 반도체 수요 증가 등이 겹친 것이 원인이었다.

율러 허미스는 2019년 최악의 침체에서 벗어난 반도체 업계가 코로나19 시대에 최대 승자가 됐다면서 올해에도 강한 모멘텀이 이어질 것으로 내다봤다.

율러허미스는 "코로나19 경기 회복 속 반도체 업체들이 전례없는 수요 증가를 따라잡기 위해 고군분투하면서 팬데믹 기간 동안 지속된 반도체 공급난으로 자동차에서 게임 등 전자제품에 이르기까지 광범위한 산업에 영향을 미쳤다"고 전했다.

업황 호조로 주요 반도체 칩 제조업체들은 최대 실적을 구가했고, 공장 증설 등으로 사세도 확장 일로에 있다. 글로벌 최대 반도체 칩 제조업체인 TSMC의 주가는 최근 2년 새 80% 이상 급등했다.

다만 코로나19 3년차에 접어들면서 이례적인 판매 호조가 정상 수준으로 돌아가고 업계의 대대적인 시설 투자에 따른 점진적인 공급 증가가 반도체 업계의 위험 요소가 될 수 있다고 분석했다.

또 이상기후 등 불가항력적인 외부 요인 증가와 미국과 중국의 이른바 신냉전도 반도체 산업에 부담을 줄 수 있는 위험 요소가 될 수 있다고 덧붙였다.

