[아시아경제 지연진 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,500 등락률 +0.72% 거래량 467,152 전일가 209,000 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 현대차 "올해 자동차 판매목표 432만대" [넷제로 1번지 가다]K-친환경차, 유럽 장벽 뚫다[넷제로 1번지 가다]친환경차 전진기지, 현대차 체코 공장 close 는 지난 한해 자동차 누적판매량이 389만981대로 전년동기대비 3.9% 늘었다고 3일 공시했다. 이 기간 국내에선 72만6838대를 판매해 7.7% 감소했고, 해외에선 7% 증가한 316만4143대를 기록했다. 지난해 12월 판매량은 국내 6만6112대(-3.5%), 해외 26만8130대(-12.6%) 등 33만4242대(-10.9%)로 집계됐다.

