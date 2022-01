[신년사]김기환 KB손보 대표 "금융·비금융 연결 플랫폼 구축"

[아시아경제 오현길 기자] 김기환 KB손해보험 대표는 3일 "금융과 비금융을 연결하는 플랫폼 구축을 선도해 KB금융그룹의 '드림(Dream)'을 한 단계 업그레이드 해 나가는 선봉이 되겠다"고 밝혔다.

김 대표는 이날 서울 강남구 본사 사옥에서 열린 시무식에서 "보험업계 최초로 설립한 헬스케어 자회사와 손해보험업계 최초로 인가를 획득한 마이데이터 사업을 본격화해 업계 최초가 아닌 업계 최고로 나아가야 한다"며 이같이 말했다.

김 대표는 이어 "고객가치에 있어서는 어떠한 양보도 없어야 한다"며 "고객에게 가치를 제공하는 상품,서비스,채널을 만들기 위해 모든 역량을 투입해 '왜KB손해보험 인가요'라는 고객의 질문에 당당히 대답할 수 있도록 고객에게 값진 경험을 심어 주어야 한다"고 당부했다.??

또 디지털화와 관련해 "고객의 모든 일상이 디지털화된 지금, 철저히 고객 눈높이에 맞추고 고객의 생각보다 한 발 앞서 나갈 수 있는 실질적인 디지털 혁신이 필요하다"고 주문했다.??

김 대표는 이날 시무식 이후 선릉역 부근에 위치한 다이렉트본부를 시작으로 수도권1보상부, 방카수도1영업부, 강동·송파교차지점, 자회사인 ?KB헬스케어를 방문해 현장의 목소리를 들었다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr