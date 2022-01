유럽과 부산 물류로 잇는다 … 부산항만공사, 로테르담 물류센터 본격 운영

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA)는 유럽의 관문항인 네덜란드 로테르담항 배후지역에서 추진한 물류센터 건립공사를 성공적으로 완료하고 3일부터 운영을 시작한다.

BPA는 유럽에 진출하는 우리 기업에 장기적이고 안정적인 물류 플랫폼을 제공하고 로테르담 항과의 물류 네트워크 확대로 부산항의 글로벌 항만 경쟁력을 강화했다.

2021년 1월 시공에 착수한 로테르담 물류센터는 유럽 내 코로나 확산세와 물류대란으로 인한 자재 수급의 어려움 속에서 공사비 증가와 건설기간 연장 없이 일정에 맞춰 현지 준공 검사를 마쳤다.

BPA는 3만㎡에 달하는 물류센터 운영 사전 점검을 위해 부산항에서 출발한 화물을 로테르담 항에 시범 보관하는 등 안정적인 운영 개시를 준비해왔다.

BPA 로테르담 물류센터는 센터 내에 보세구역을 운영, 제공해 물류센터를 이용하는 기업이 물건의 최종 판매가 이루어지기 전까지 보세구역에 화물을 보관해 재고관리를 보다 효율적으로 할 수 있게 했다.

물류센터 운영을 담당하는 삼성SDS가 화주용 첼로 포털 시스템을 제공해 이용기업들의 실시간 재고 조회와 확인이 가능하며 외곽펜스, CCTV, 침입경보 장치 등 국제보안 전문협회(TAPA) 기준에 맞는 보안 설비를 구축했다.

BPA는 500㎡의 면적에 달하는 3개 층 사무동을 갖춰 유럽 시장에 신규 진출하고자 하는 우리 중소 및 중견기업 대상 공유 사무실도 무상으로 제공한다.

공사는 물류센터를 이용하는 우리 기업의 유럽진출 애로사항 해결 요청에 즉각 대응해 물류센터 이용 고객에 대한 신뢰를 구축해 나갈 계획이다.

BPA 강준석 사장은 “유럽에 진출하는 우리 기업의 물류비 절감 등 수출 경쟁력 강화를 위한 상생 물류 기반으로 적극 활성화해 나갈 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr