[신년사]윤종인 개인정보위원장, "개인정보 안심사회 실현해야"

[아시아경제 구은모 기자] 윤종인 개인정보보호위원회 위원장은 3일 영상회의를 통해 시무식을 열고 올해 중점 추진사항으로 "국민 개인정보 안심사회 실현"을 강조했다.

윤 위원장은 먼저 "개인정보 유출 예방 및 신속 대응체계를 구축하고, 아동·청소년의 개인정보보호를 보다 강화하고, 디지털 근로감시, 온라인 맞춤형 광고 등 사각지대가 없도록 보호를 강화해 나가야 한다"고 했다.

이어 "신뢰 기반의 데이터 경제 활성화"를 강조하며 "가명정보·마이데이터를 양대 축으로 혁신을 가속화하고 안전한 데이터 활용을 촉진하는 신기술 개발을 지원하는 한편, 중소기업·소상공인의 보호 역량 강화도 뒷받침해야 한다"고 말했다.

윤 위원장은 끝으로 "공공부문 개인정보보호의 고도화"를 언급하며 "공공기관의 개인정보 과다수집을 원천 차단하고, 유출 시 대응 역량을 강화해 나가야 하며, 특히 민감한 생체정보 활용에 대해 면밀히 관리해야 한다"고 밝혔다.

윤 위원장은 "매년 연말이 되면 시간이 참 빨리 지나간다고 느낀다"며 "각 과제들을 계획보다 조금 더 신속하게 추진해서 제때 이행될 수 있도록 노력해주시기 바란다"고 당부했다.

