100만 특례시 고양, '복지 확대·대형 사업' 속도 낸다

대형 일자리 기반·소상공인·노동취약계층 지원

인천2호선·서해선 일산연장, 교외선 재개통 추진

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 오는 13일 인구 100만 특례시로 출범함에 따라 특례시 권한 이양을 포함해 시민 권리와 복지, 철도 등 대형 사업들을 본격 추진한다.

4일 고양시에 따르면, 시는 총 86개 기능, 383개 단위 사무에 대해 정부와 경기도로부터 행정·재정 권한을 받기 위해 협의를 진행하고 있다.

지난해 모든 동에서 주민자치회가 출범해 주민자치 조직과 권한이 확대됐고 올해는 5개 동 행정복지센터를 신설한다.

생활 SOC와 고양시청 신청사, 일산동구·서구 보건소 등 공공청사 건립을 진행하고 시 중앙도서관 건립을 위한 연구용역도 검토할 예정이다.

독거노인, 아동 등 취약계층 식사를 제공하는 '고양 든든 밥상' 사업을 12개 기관으로 확대 시행한다. 출산지원금을 첫째 자녀 100만 원, 둘째 200만 원, 셋째 300만 원으로 확대했고 출생아 1인당 바우처 200만 원을 추가로 지급한다.

일산 테크노밸리가 착공 예정이며, 킨텍스 제3 전시장은 시행사 선정과 실시설계용역을 추진한다. 지난해 12월 대덕 드론 비행장이 개장한 데 이어 올해는 교육·산업·연구·체험이 가능한 드론 센터를 완공할 예정이다.

소상공인을 위해 특례보증금 22억 원을 편성해 출연금의 10배인 220억 원까지 보증재원으로 지원한다. 환기시설과 간판, 인테리어 등을 지원하는 소상공인 시설개선 지원도 170개소로 확대한다.

4차 국가철도망 구축계획에 따라 고양 은평선, 인천 2호선 연장, 일산선 연장, 신분당선 서북부 연장, 대장 홍대선에 대한 계획과 협의를 추진하고 애초 대곡~소사 구간이었던 서해선을 일산역까지 연장해서 2023년 1월 동시 개통 예정이다.

경의 중앙선 향동 역 신설은 본격적인 실시설계에 돌입한다. 교외선은 운행을 위한 차량 정밀 안전진단을 실시하고 2024년 하반기 통행을 재개한다.

광역교통량 분산을 위해 광역도로개설도 확대한다. 김포~관산(지방도로 358호선), 고양 장항지구, 원흥~백석, 신평 IC, 법곳 IC, 송산 IC 개선사업을 추진한다.

친환경 수소·전기차 구입 지원을 전년 대비 두 배로 늘려 총 3756대, 466억 원 지원하고 급속충전기도 100기를 설치할 계획이다.

이밖에 재난기금을 마련해 자가 격리자 구호물품 및 선별 진료소, 자연재난 예방, 교량 보강에 활용한다. 시민안전을 위해 90개소에 방범 CC(폐쇄회로) TV를 설치하고 강매 배수펌프장 유수지 면적을 두 배로 확대할 계획이다.

이재준 고양시장은 "특례시 권한 이양을 포함해 시민들의 권리, 일자리, 복지를 지속적으로 확대하고 편리한 출퇴근 교통, 깨끗한 친환경 도시를 만들어 가겠다"라고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr