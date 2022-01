20년 넘게 한 우물 판 '삼성명장' 11인

삼성전자·삼성디스플레이·삼성SDI·삼성전기, 최고 기술 전문가 11명 선정

올해 명장 선정 영역 확대…2019년 도입 이래 최대 규모

[아시아경제 이혜영 기자] 20년 이상 제조 관련 분야에서 전문성과 역량을 발휘하며 한국 산업 발전에 이바지 한 전문가들이 ‘삼성명장’ 영예를 안았다.

삼성전자와 삼성디스플레이·삼성SDI·삼성전기는 3일 최고 기술 전문가인 삼성명장 총 11명을 선정했다고 밝혔다. 삼성전자 8명, 삼성디스플레이·삼성SDI·삼성전기 각 1명씩으로 2019년 삼성명장 제도가 시작된 이후 최대 규모다.

삼성명장은 기술 전문성과 노하우가 요구되는 제조 관련 분야에서 최소 20년 이상 근무해 장인 수준의 숙련도와 노하우, 리더십을 겸비한 직원을 최고 전문가로 인증하는 제도다.

삼성명장을 첫 도입한 삼성전자는 IT 현장의 기술 경쟁력 제고와 최고 기술 전문가 육성을 위해 2019년 삼성명장 제도를 신설했고 첫 해 4명, 2020년 3명, 2021년 6명, 올해 8명 등 선발 인원을 점차 늘렸다. 특히 올해는 다양한 분야로 범위를 확대해 기존 제조기술·금형·품질·설비 등 분야에 더해 오랜 경험과 노하우가 필요한 영업 마케팅과 구매 분야까지 범위를 확대했다.

제조기술 부문 이원기 명장(53세·MX 사업부)은 28년간 정밀 광학 부품의 제조기술 분야에서 근무하며 광학 부품 조정과 검사 관련 독보적인 기술을 보유한 전문가다. 품질 부문 오창진 명장(51세·영상디스플레이사업부)은 다년간의 해외 판매·제조법인 주재 경험을 바탕으로 삼성전자의 글로벌TV 시장 15년 연속 1위 위상에 걸맞는 프리미엄 제품의 품질 수준 확보에 기여한 품질 전문가다. 영업마케팅 부문 민형기 명장(55세·한국총괄)은 37년 경력의 B2B 영업 전문가로서 시스템에어컨 도입부터 사업 확대까지 기여한 영업 개척의 산증인으로 꼽힌다.

구매 부문에서는 권성수 명장(54세·영상디스플레이사업부)이 선정됐고 설비 부문은 이광호 명장(50세·메모리사업부)과 홍진석 명장(53세·반도체연구소)이 영광을 안았다. 인프라 부문 김효섭 명장(50세·글로벌 제조&인프라총괄)과 품질 부문 조용환 명장(50세·메모리사업부)도 분야에서의 전문성을 인정받으며 명장에 이름을 올렸다.

2020년에 명장 제도를 도입한 삼성전기와 지난해 첫 도입한 삼성디스플레이와 삼성SDI에서도 총 3명의 명장이 배출됐다.

삼성디스플레이에서는 인프라 부문 정인규 명장(50세·글로벌인프라총괄)이 영예를 안았다. 정 명장은 인프라 분야 배관 시공부터 유지·보수·철거까지 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 기계화 철거 도입을 비롯해 기술혁신을 이끌어 온 인프라 배관 분야 전문가다.

삼성SDI에서는 글로벌 기술 전문가로 평가받는 박형수 명장(52세·중대형전지사업부)이 설비 부문 명장으로 선정됐다. 삼성전기에서는 제조기술 부문의 함동수 명장(52세·광학통신솔루션사업부)이 베트남 법인 렌즈 양산라인 셋업과 안정화를 통한 경쟁력 강화를 이끌어 낸 공로를 인정받아 명장이 됐다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr