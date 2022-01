[톺아보기] 차원이 달라지면 결과도 달라진다

김동철 공학박사·베스핀글로벌 고문

수년 전 허리통증으로 고생한 적이 있었다. 일단 허리에 파스를 붙였다. 그리고 정형외과에 가서 엑스레이를 찍고 소염제 처방을 받아 물리 치료를 일주일간 했다. 불안한 마음에 소문난 기공 치료사를 찾아가 처치도 받았다. 4가지 이상 처방으로 4차원적 치료를 감행한 것이다. 그런데 문제는 증상이 완화된 이후 도대체 어떠한 이유로 허리 통증이 낫게 되었는지 알 길이 없다는 단점이 있었다.

다이어트는 어제 오늘의 주제가 아니다. 그러나 건강하게 살을 빼는 것은 단순하지 않다. 단순하게 몸무게 10% 줄이는 것을 목표로 하고 음식을 줄이거나 갑자기 무리한 운동을 한다면 요요가 찾아올 뿐이다. 좀 더 고차원인 목표를 세워야 한다. 체중을 줄이는 목표가 아니라 건강한 신체를 갖기 위한 목표로 하체의 근육은 키우고 상체의 내장 비만은 줄여야 한다. 아울러 문제를 해결하기 위해서는 시간이라는 어려운 차원을 도입해야 한다.

주식투자 광풍이 불고 있다. 건전하고 행복하게 그리고 재미있게 주식 투자를 하자면 욕심의 차원을 조절해야 한다. 5프로를 벌었다면 기뻐해야 하지만, 10프로를 벌기 위해 욕심 부리다가 결국 손해를 보는 경우가 허다하다. 스스로를 일차원에 가두는 행위이다. 투자 결정을 했다면 또는 매도를 실행했다면 한발 뒤로 물러나서 큰 그림을 보는 것도 좋겠다.

환경 구루로 잘 알려진 마이클 셀렌버거는 지구를 위한다는 착각(Apocalypse Never, 2020)에서 차원을 넓힘에 따라 결과가 달라지는 사례를 설득력 있게 다루었다. 미국에서 산불이 나면 대형 산불이 되는 이유에 대해 인간의 개입이라는 새 원인을 하나의 차원으로 다루었다. 원래 자연적으로 산불이 나곤 했었다. 그러나 방제와 치안이 발달하면서 조그만 산불도 조기에 진화하다 보니 산에 타지 않은 불쏘시개감들이 너무 많이 쌓여 한번 불이 났다 하면 초대형이 된다는 주장이다. 그리고 시간적인 측면에서 보면 전체적인 산불의 빈도와 그로 인한 피해는 상당히 줄어들었음에도 불구하고 현재 시점에서 위급한 뉴스로만 다루다 보니 산불에 대한 인식이 왜곡될 수도 있다는 것이다.

흥미를 유발하는 또 하나의 사례로 고래 살리기라는 주제가 있다. 포경산업은 1900년대 정점을 찍었다. 사람들은 고래기름으로 불을 밝히고 마가린과 비누를 생산했다. 그러나 기술 발달로 등유가 조명 연료가 되고 식물성 기름인 팜유로 마가린과 비누를 생산하게 되자 고래기름의 가격이 급락하게 되고 고래를 잡을 필요가 없어졌다는 것이다. 고래의 생존에 지대한 영향을 준 것은 기술의 발달이 가져온 대체제와 정치논리였다. 그러나 대부분 사람들은 그린피스가 험난한 파도를 헤치고 고래 사냥을 방해하는 영상에 익숙해 있을 것이다. 진실은 해석하는 주체에 따라 달리 보일 수 있지만 무게의 차이는 있을 것이다.

종이 위는 평면이고 2차원이다. 신문에 그려진 카툰에는 2차원적인 그림이 그려져 있다. 2대의 비행기가 2차원상에서 동일한 궤적으로 마주치면 당연히 충돌한다. 그러나 3차원인 공간이라면 비행기 충돌은 쉽사리 일어나지 않는다. 현상을 설명하는 제대로 된 차원을 발견하면 진실을 측정하는 것에 가까워진다. 측정이 가능하면 관리가 가능해지고, 관리가 가능해지면 개선도 할 수 있다. 병을 치료하고, 성공적인 다이어트를 하고, 만족스런 주식투자를 하며, 뉴스를 보는 시각을 개선하는 등 행위에서 실체에 접근하고 하는 노력은 숲과 나무를 동시에 보는 노력과 같은 것이다.