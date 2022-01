"돈쭐낼 것" vs "별점 테러" '미접종자 손님 전복 무료 증정 논란

서울 한 식당 "백신 미접종자는 바이러스 보균자 아니다" 전복 증정 이벤트 진행

누리꾼들 "응원한다" vs "무서워서 이용 못 해" 반응 엇갈려

[아시아경제 윤슬기 기자] 서울에 위치한 한 식당에서 코로나19 백신 미접종자에게 전복 한 마리를 무료로 제공하는 이벤트를 진행한다는 사실이 알려지자 논란이 일고 있다. 식당을 응원한다는 이들이 있는가 하면 포털사이트 리뷰란에서는 '별점 테러'로 불만을 표시하는 이들도 있다.

서울 강서구의 한 식당 운영자 A씨는 지난달 31일 매장 앞 유리문에 '미접종자 포장손님 전복 한 마리 무료 증정' 행사문을 게재했다. 안내문에는 '백신 미접종자는 바이러스 보균자가 아닙니다'라는 말과 함께 '사회 눈치 보느라 힘드셨죠. 오셔서 미접종자라고 말씀해주시면 메뉴에 전복 한 마리 추가해드릴게요. 응원합니다! 힘내세요!'라는 문구가 적혀있다.

또 '백신패스 반대', '청소년 방역패스 반대', '강제접종 반대', '자유민주주의 대한민국' 등의 해시태그도 덧붙였다.

이후 이 안내문은 여러 온라인 커뮤니티를 통해 공유됐다. 누리꾼들은 A씨의 사회관계망서비스(SNS)를 찾아 응원글을 남겼다. 누리꾼 B씨는 "며칠 전에 어떤 가게에 혼밥하러 갔다가 미접종자라 쫓겨나서 기분이 안 좋았는데 인터넷 커뮤니티에 올려진 글 보고 반가워 SNS까지 달려왔다"며 "사장님 응원한다. 내일 당장 돈쭐 내러 가겠다"고 말했다. 또 다른 네티즌 C씨도 "미접종자인데 (안내문을 보고) 위로를 받았다"며 "흥하시길 기원하겠다"고 응원글을 남겼다.

반면 이 식당의 이벤트에 불만을 가진 이들은 포털사이트 리뷰란에 별점을 1개만 남기는 이른바 '별점 테러'를 가하고 있다. 이들은 "걸러야겠다", "백신 미접종자분들에게 인센티브 준다니 무서워서 이제 이 가게 못 갈 것 같다", "미접종만 가라" 등의 부정적인 반응을 보였다.

한편 정부는 강화된 '사회적 거리두기'를 16일까지 2주간 연장했다. 또 정부는 3일부터 '방역패스(접종증명·PCR음성확인)'에 유효기간을 적용한다. 미접종자는 식당·카페의 경우 혼자만 이용하거나 포장·배달을 이용해야 한다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr