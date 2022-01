안동시, “새해 전통시장 살리고 소상공인 경영안정토록”

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 안동시는 코로나19 장기화로 침체된 지역경제 회복을 위해 2022년에도 전통시장 살리기와 소상공인 경영안정에 집중키로 했다.

침체된 원도심 상권의 부활을 위해 지난 10월 선정된 상권 르네상스 사업이 본격적으로 추진된다. 5개 시장과 상점가 일대 중앙신시장, 구시장, 남서상점가, 문화의거리, 음식의거리에 5년간 90억원을 지원한다.

중소벤처기업부 특성화시장 육성사업인 용상시장 첫걸음지원사업과 전통시장 시설현대화사업인 북문시장 고객지원센터 건립 을 추진해 특색있는 명품시장을 위한 기틀을 마련한다.

또 코로나19 장기화로 어려운 소상공인의 경영안정을 도모하기 위해 소상공인 특례보증 출연금을 확대해 보증한도를 늘리고 특례보증과 정책자금 이차보전 사업을 지원한다. 안동사랑상품권 지류·모바일 카드 상시 6% 할인과 명절 10% 특별할인을 병행해 지역 내 소비 촉진에 힘쓸 계획이다.

안동시 관계자는 “2022년에도 침체된 전통시장과 어려운 소상공인 지원에 전념하고 시장 경영혁신을 꾀해 자생력을 높이고 지속적으로 환경개선 사업을 추진할 계획”이라고 말했다.

