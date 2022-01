김 총리 "방역, 정치적 타협 안 돼…소상공인 고통 덜 방법 고민"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 3일 "올해 상반기에 대통령선거와 전국동시지방선거가 있어 자칫 정치적 유불리에 따라 방역이 흔들리지는 않을까 걱정하는 국민들이 많이 있다"며 "방역은 우리 가족과 이웃과 공동체의 생명과 안전을 지키는 일이기 때문에, 결코 정치적 타협의 대상이 될 수 있는 문제가 아니다"고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 올해 첫 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "이럴 때일수록 전국의 공직자들은 중심을 바로 잡고 방역을 정치적으로 활용하려는 시도를 경계해 줄 것을 각별히 당부한다"며 이같이 말했다.

아울러 김 총리는 "코로나로 인해 세계 각국에서는 경제적 격차가 심화되고, 사회적 차별 논란이 불거지고 있다"며 "우리는 코로나 위기 극복과 일상회복 과정에서 누구도 소외되거나 차별받지 않는 포용적 회복의 길을 가야만 한다"고 말했다. 그러면서 "소상공인·자영업자 여러분의 고통을 덜 수 있는 방법을 끊임 없이 고민하고, 신속하게 집행해 나가겠다"고 덧붙였다.

김 총리는 오미크론 변이로 거듭된 방역위기 상황이 초래된 데 대해 "더 빠르고 강해진 방역체계를 마련해야 한다"며 "방역당국은 기존의 관행과 규정에 얽매이지 말고, 새로운 상황에 맞는 방역전략을 마련해 달라"고 당부했다.

