[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파구의 한 주상복합아파트에서 배관 작업을 하던 작업자가 추락하는 사고가 발생했다.

28일 소방당국에 따르면 이날 오전 9시 24분께 송파구 신천동의 한 주상복합아파트에서 배관 작업을 하던 A씨가 지상 3층에서 지하 4층으로 추락했다는 신고가 접수돼 구조 작업이 진행되고 있다.

A씨는 현재 의식이 없는 상태인 것으로 알려졌다.

