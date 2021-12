더아이비코리아, 美 칵테일 1위 '업타운 마가리타' 단독 론칭

더아이비코리아는 미국 칵테일 1위 브랜드인 ‘업타운 마가리타’를 국내시장에 단독으로 론칭했다.

100% 아가베 와인 베이스로 보드카베이스인 칵테일보다 맛이 깊고, 따로 칵테일로 제조할 필요 없어 남녀노소 누구나 편하게 즐길 수 있는 진한 라임향의 완제품 칵테일이다. 업타운 피나콜라다는 리얼 크림을 첨가해 부드러운 코코넛 맛을 살렸으며 취향에 따라 얼음과 토닉워터(탄산수)를 섞어 마시면 더욱 깊은 풍미를 느낄 수 있다.

캠핑과 파티, 가족모임에 걸맞은 1500㎖ 대용량 제품으로 이마트, 롯데빅마켓, 메가마트, GS편의점(온라인샵), 와인전문샵, 아싸비어, 굿샵, 싸다맥주 프렌차이즈 등에서 판매하고 있으며 동시에 750㎖ 2종을 추가로 출시해 전국 롯데마트와 신세계백화점 등에서 판매하고 있다.

기획 상품으로 선보인 ‘버즈볼즈’는 호기심을 자극하는 과일 모양의 디자인으로 라임, 헤이즐럿 라떼, 스트로베리, 자몽 등 180㎖ 4종으로 출시되며, 새로운 홈 칵테일에 도전하고 싶은 이에게 적합하다.

