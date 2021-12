롯데칠성, 온라인 생수 위탁배송 사업 강화

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료가 전담 배송 조직을 운영하는 온라인 생수 위탁배송 사업을 강화한다. 온라인에서 생수를 주문하는 고객들이 급증함에 따라 고객들이 편리하고 안전하게 제품을 받게 하기 위해서다.

롯데칠성음료는 15일 송파구에 위치한 시그니엘 호텔에서 박윤기 롯데칠성음료 대표이사와 나한채 영업본부장, 아이시스 프렌즈 관계자들이 참석한 가운데 사업설명회를 개최했다고 16일 밝혔다.

설명회에서는 사업 모델에 대한 영상자료를 시작으로 사업자들의 활동 모습과 인터뷰 영상, 그리고 ‘아이시스 프렌즈’ 사업자들을 위해 개발된 전용 배송 애플리케이션에 대한 사용방법 등 비즈니스 모델 전반에 관한 내용들이 소개됐다. ‘아이시스 프렌즈’는 롯데칠성음료의 대표 생수브랜드인 ‘아이시스’와 위탁배송 사업자를 친근하게 표현한 ‘프렌즈’를 합성해서 만든 명칭이다.

롯데칠성음료는 지난 5월 서울 강동지역을 시작으로 현재 수도권9개 지역에서 ‘아이시스 프렌즈’를 운영하고 있으며, 이달 대구지역을 시작으로 다음달 부산지역까지 지방권역에서도 ‘아이시스 프렌즈’ 배송서비스를 확대 운영할 계획이다. 이달 기준 18개 지역에서 사업자 모집 및 운영이 확정됐다. 내년까지 전국 30여 개 지역에서 ‘아이시스 프렌즈’ 배송서비스를 확대 운영할 예정이다.

