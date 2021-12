티몬, 크리스마스 맞아 배스킨라빈스 케이크 최대 20% 혜택

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 크리스마스 시즌을 앞두고 배스킨라빈스 아이스크림 케이크 10종을 최대 20% 할인된 가격으로 오는 15일까지 한정 판매한다.

이번 프로모션에는 배스킨라빈스에서 크리스마스 시즌 상품으로 출시한 신제품 3종을 포함한다. ▲파티 위드 해피박스(2만4800원) ▲파티 위드 트윙클 트리(2만3200원) ▲파티 위드 스노우 볼(24,000원)을 20% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

또 아이들에게 인기있는 캐릭터 아이스크림 케이크 ▲뽀로로와 크리스마스 파티(2만1250원) ▲이터널스 히어로즈(2만2950원), ▲시크릿 라이언(2만3800원)▲스윗 플라워 가든(2만2100원) 등 다양한 인기 메뉴도 혜택가에 판매

티몬에서 배스킨라빈스 아이스크림 케이크 교환권을 구매하면 실시간 문자로 바코드가 전송된다. 가까운 배스킨라빈스 매장에서 바코드를 보여주고 케이크를 교환하면 된다. 교환권의 유효기간은 구매일로부터 93일이다.

배스킨라빈스 프로모션과 함께 고객이벤트도 마련했다. 유튜브 채널 '놈 스튜디오'에서 광고천재 씬드롬 배스킨라빈스편을 시청하고 재미있는 장면을 댓글로 남기면 추첨을 통해 배스킨라빈스 싱글킹 60개를 증정한다. 티몬 공식 SNS에 올라온 배스킨라빈스 이벤트 게시물을 공유하고 놈 스튜디오 유튜브 채널 구독 및 참여완료 댓글을 남기면 추첨을 통해 배스킨라빈스 싱글킹 10개를 증정한다.

박성호 티몬 제휴사업실장은 "앞으로도 배스킨라빈스와 다양한 프로모션을 선보이며 SPC그룹과 좋은 파트너십을 이어갈 것"이라며 "더 많은 고객이 만족할만한 상품과 서비스를 제공하는 플랫폼이 되도록 신뢰도 높은 파트너와 협력을 계속 모색하겠다"고 말했다.

