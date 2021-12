KB국민은행, 환전·송금 고객 위한 '메리 윈터 페스티벌' 외환 이벤트

다양한 모바일 쿠폰 받을 수 있는 ‘실시간 경품 당첨 룰렛’ 참여 기회 제공

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 2022년도 1월 말까지 비대면채널을 통해 외환 거래를 이용하면 다양한 경품을 증정하는 ‘메리 윈터 페스티벌(Merry Winter Festival)’ 외환 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 KB스타뱅킹으로 미화 100달러 이상을 환전하거나 해외로 송금하는 고객에게 ‘실시간 경품 당첨 룰렛’에 참여할 수 있는 기회를 제공한다. ‘실시간 경품 당첨 룰렛’에 참여한 고객 중 선착순 3700명에게 BBQ치킨, 배스킨라빈스 모바일 쿠폰 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

또한, 오는 12월 말까지 2022년 스타프렌즈 플래너를 증정하는 이벤트도 진행한다. 인터넷(모바일)뱅킹을 통해 미화 100달러 이상을 환전 또는 해외송금하는 고객과 ‘KB TWO테크 외화정기예금’을 미화 1000달러 이상 신규가입하는 고객 중 선착순으로 총 2000명에게 제공한다. 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지 및 KB스타뱅킹을 통해 확인할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “크리스마스와 새해를 맞이해 외국에 있는 가족에게 따뜻한 마음을 전달하고자 하는 고객을 위해 이벤트를 준비했다”며, “앞으로도 비대면 외환 거래를 이용하는 고객에게 다양한 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr