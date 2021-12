대교, ‘써밋 어휘력’ 한자 어휘 학습 시스템 특허 취득

메타인지 사전 진단 통해 모르는 어휘 위주 학습 진행

주제별 학습으로 어휘 간 관계 구조화, 완전학습 도와

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 디지털 인공지능(AI) 퍼포먼스 러닝 브랜드 '대교 써밋 어휘력'의 핵심 기술 '한자 어휘 학습 서비스 방법 및 시스템'에 대한 특허를 취득했다고 8일 밝혔다.

이번 특허 취득 기술은 기존에 없던 한자 어휘의 학습에서 평가까지 전체 학습 관리가 가능한 시스템이다.

교과서 용어의 70% 이상인 한자 어휘 학습을 위해 학년별 교과서 데이터를 기반으로 고빈도 어휘를 순차적으로 학습한다. 동시에 학년별 교과 개념 어휘 학습을 제공해 학습 효율성을 극대화했다.

이 기술은 바탕으로 메타인지 테스트 사전 진단을 통해 아는 어휘는 건너뛰고 모르는 어휘 위주로 학습을 진행해 단기간 어휘력 수직 상승이 가능하게끔 구성한 점이 특징이다.

아울러 주제별 학습으로 어휘 간의 관계를 구조화한다. 풍부한 활용 예문을 제공해 보다 쉽게 어휘를 익힐 수 있으며, 주기적인 복습과 진단을 통해 완전학습이 가능하도록 돕는다.

대교 관계자는 "이번 대교 써밋 어휘력의 특허 취득은 에듀테크 시장에서 기술력과 전문성을 입증받은 결과"라며 "최근 비대면 수업으로 인한 학력 저하로 문해력 향상에 대한 관심이 높아지는 가운데, 대교 써밋 어휘력은 문해력과 교과 실력을 모두 향상시킬 수 있는 맞춤 교육 서비스를 제공하고 있다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr