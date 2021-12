인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상

2천만불 수출탑·국무총리 표창·산업부장관 표창 등 4개 부문 수상

인트론바이오가 '제58회 무역의 날'을 맞아 대통령 표창을 비롯해 국무총리 표창, 산업통상자원부장관 표창, 2천만불 수출탑 등 총 4개 부문에 동시 선정됐다고 6일 밝혔다.

무역의날 시상식은 산업통상자원부가 주관하고 한국무역협회가 주최하는 행사다. 해외 시장 개척과 수출 증대에 기여한 기업 및 개인을 선정해 상을 준다.

인트론바이오 윤경원 대표는 기업 성장과 수출 증대에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창과 2천만불 수출탑을 받았다. 개인 포상 부문에서도 해외 수출 영업을 총괄 지휘한 김보민 본부장이 국무총리 표창을, 진단제품 기술개발 및 생산에 크게 기여한 최윤혁 본부장이 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다.

인트론바이오 DR사업부 설재구 전무는 "진단제품의 해외 진출을 위해 직원들과 최선을 다해 일했다"며 "정부로부터 인정받아 더욱 신명 나게 일할 수 있을 것 같다"고 말했다.

이어 "인트론바이오가 항시 해오던 대로 묵묵하게 새로운 진단제품을 개발하고 해외 수출을 위해 더욱 노력할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr