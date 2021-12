현대차, 11월 31만2602대 판매…반도체 영향 지속

전년 동월 대비 17% 감소 "생산일정 조정으로 공급 영향 최소화 할 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 지난 11월 국내 총 31만2602대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 17.1% 감소한 수치다.

국내시장 판매량은 6만2071대로 11.4% 줄었다. 레저용자동차(RV) 부문에선 펠리세이드(4503대), 캐스퍼(3965대), 투싼(3861대), 싼타페(2895대), 아이오닉 5(2228대) 등 총 2만106대가 판매됐고, 세단에선 그랜저(6918대), 쏘나타(5179대), 아반떼(5441대) 등 총 1만7551대가 판매됐다.

프리미엄 브랜드 제네시스는 G80(3946대), GV70(3379대), GV80(3223대), GV60(406대) 등 총 1만1756대가 판매됐다.

아울러 해외시장에선 18.4% 감소한 25만531대가 판매됐다. 이같은 판매 감소세의 원인으론 전 세계 완성차 업계를 강타하는 반도체 수급난이 꼽힌다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 201,000 전일대비 5,500 등락률 +2.81% 거래량 737,860 전일가 195,500 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승수출 호조에 코스피 1%대 상승…코스닥도 상승반전 close 관계자는 "반도체 수급 차질 및 코로나19 재확산으로 경영 불확실성이 지속되는 상황이나, 빠른 출고가 가능한 모델을 우선 생산하는 등 생산일정 조정을 통해 공급에 미치는 영향을 최소화 할 것"이라며 "지난 9월부턴 차량 생산이 증가하는 추세"라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr