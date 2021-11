[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 조폐공사 창립 70주년을 기념해 ‘한국의 화폐’를 출시·한정판매 한다고 22일 밝혔다.

한국의 화폐는 현재 사용되는 현용 화폐를 결합한 세트상품으로 총 2만9600세트만 한정 판매된다. 상품은 1원·5원·10원·50원·100원·500원 등 주화 6종과 1000원·5000원·1만원·5만원권 등 지폐 4종으로 구성된다.

판매는 내달 3일까지 조폐공사 온라인 쇼핑몰과 Hmall, 풍산화동양행을 통해 이뤄지며 세트당 판매가격은 11만5000원이다.

단 구매는 1인당 1세트로 한정되며 예약 접수건수가 제조 예정량을 초과할 때는 추첨을 통해 당첨자를 결정한다.

