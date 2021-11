삼성전자, 스마트 모니터 'M7 화이트 에디션' 국내 출시

UHD 32형…각종 OTT 서비스 PC 없이 즐기는 편리함에 인기

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,600 전일대비 3,400 등락률 +4.78% 거래량 18,230,420 전일가 71,200 2021.11.22 11:43 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파메모리·시스템 반도체에 LED까지…삼성전자, '탄소 발자국' 인증 제품군 확대삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지 close 는 스마트 모니터 신제품 'M7 화이트 에디션'을 국내 시장에 출시한다고 22일 밝혔다.

삼성 스마트 모니터는 스마트 허브를 탑재해 모니터와 스마트 TV의 장점을 모두 누릴 수 있는 '올인원 스크린'이다. 별도의 PC 연결 없이 업무 뿐 아니라 다양한 온라인동영상서비스(OTT)를 손쉽게 즐길 수 있다. 이 제품은 지난해 12월 첫 선을 보인 뒤 국내 시장에서 올해 10월말까지 누적 판매 10만대를 돌파했다.

는 이 같은 인기에 힘입어 올해 스마트 모니터 라인업을 지속 강화했다. 초고화질(UHD) 해상도의 M7(43형, 32형) 블랙 에디션, FHD 해상도의 M5(32형, 27형) 블랙·화이트 에디션에 이어 M7 32형에 화이트 색상을 추가하며 총 7종의 프리미엄 스마트 모니터 라인업을 갖췄다.

M7 화이트 에디션은 깔끔하고 모던한 화이트 슬림 베젤 디자인에 ▲USB-C 타입 포트를 통한 최대 65W 충전 ▲10Gbps 데이터 전송 ▲USB 2.0, 블루투스 4.2 등 일상을 보다 편리하게 할 혁신 기술이 탑재된 것이 특징이다.

홈화면에 기본 OTT 앱들이 설치되어 있어 와이파이만 연결하면 웨이브, 티빙, 왓챠, 넷플릭스, 유튜브, 디즈니플러스 등 다양한 OTT서비스를 즐길 수 있다고 삼성전자는 설명했다.

실시간 TV를 볼 수 있는 삼성 대표 애플리케이션 '삼성 TV 플러스'와 취향에 맞는 콘텐츠를 추천해주는 '유니버셜 가이드'를 활용해 개개인의 입맛에 맞게 엔터테인먼트 기능을 활용할 수 있다.

모바일 기기와도 연동할 수 있다. ▲갤럭시 스마트폰에서 사용하던 앱을 스마트 모니터에서 바로 실행하거나 스마트폰을 PC처럼 활용할 수 있는 '삼성 무선 덱스' ▲스마트폰의 화면을 모니터로 볼 수 있는 '미러링' 기능 ▲모바일 기기를 터치만 하면 시청 중이던 화면을 손쉽게 모니터로 연결해 시청할 수 있게 해주는 '탭 뷰' ▲모니터 업계 최초 '에어플레이2' 지원 등 다양한 기능을 갖췄다.

최근 영국 IT 전문 매체 '트러스티드 리뷰'는 삼성 스마트 모니터 M7을 올해 최고 모니터로 선정한 바 있다. 이 매체는 "삼성 스마트 모니터가 홈 라이프와 재택 근무 시대에 OTT 서비스를 즐길 수 있는 최고의 디스플레이로 자리잡았다"고 평가했다.

삼성 스마트 모니터 M7 32형 화이트 에디션은 출고가 기준 58만원이다. 오는 28일까지 카카오 메이커스에서 단독 판매를 진행하며, 이후 전국 온·오프라인 판매 채널에서 구매할 수 있다.

하혜승 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무는 "홈 라이프 시대에 최적화된 스마트 모니터의 인기에 힘입어 소비자 선택의 폭을 넓혔다"며 "앞으로도 소비자 라이프 스타일에 맞춘 다양한 제품을 선보여 글로벌 모니터 시장을 선도할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr