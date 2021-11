[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 제10회 거창군 농업인대상 후보자를 추천·접수 받는다고 8일 밝혔다.

거창군농업인대상은 관내 농업인 중 1명을 매년 선정하는 농업 분야 최고의 영예로운 상이며 5년 이상 농업에 직접 종사하는 사람으로서 농업기술을 선도·실천한 가장 모범적이고 성공적인 농업인에게 수여된다.

수상 후보자는 농업 관련 기관추천을 통해 농업기술센터에서 접수하며 농업 관련 기관·단체장 또는 읍면장이 추천할 수 있다.

군은 추천받은 후보자를 대상으로 공적 사실 조사 후 거창군농업인대상 심사위원회에서 수상자를 결정해 2022년 거창군 시무식에서 시상할 계획이다.

농업인대상 수상자로 선정되면 각종 지원사업의 우선 배정과 생산 농산물 상품에 ‘거창군농업인대상’ 표장 사용이 허용되고 수상자의 핸드프린팅 동판을 거창군농업인회관에 부착한다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr