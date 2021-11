美 전기차 스타트업 리비안 공모가 상향…기업가치 650억달러 목표

[아시아경제 이현우 기자] 미국 전기차 스타트업 리비안이 공모희망가를 올리면서 기업가치 650억달러(약 77조원)를 목표로 내걸었다. 최근 전기차 업계 선두주자인 테슬라의 '대항마'라 불리며 관심받고 있는 리비안이 해당 목표대로 기업가치가 올라갈 경우, 기존 대형 상용차 기업인 포드나 제너럴모터스(GM)의 시가총액에 필적할 규모가 될 것으로 기대되고 있다.

6일(현지시간) CNBC에 따르면 리비안은 나스닥 상장을 앞두고 공개한 상장 서류 수정본에서 공모희망가를 주당 57∼62달러에서 72∼74달러로 상향 조정했다. 공모주 물량은 애초 제시된 1억3500만 주로 동일하다. 공모가가 희망 범위 상단으로 확정될 경우 전체 공모액은 100억달러에 육박하고, 기업가치는 650억달러에 달할 전망이다.

만약 해당 공모가 성공해 리비안의 기업가치가 650억달러에 달하게 되면, 전통적인 대형 상용차 제조기업인 포드와 GM의 시가총액에도 근접할 전망이다. 지난 5일 종가 기준 포드 시총은 약 770억달러, GM은 약 850억달러에 달한다.

앞서 리비안은 전기차 제조 기술력을 인정받아 2019년부터 지금까지 아마존, 포드 등으로부터 약 105억달러를 투자받은 바 있다. 리비안은 매사추세츠공대(MIT) 출신인 R.J. 스캐린지가 2009년 설립한 스타트업으로, 전기차 1위업체 테슬라의 대항마가 될 가능성이 있다는 평가를 받아왔다.

