서울 한 낮 기온이 20도 안팎을 기록하며 완연한 가을 날씨가 이어지고 있는 5일 서울 마포구 평화의 공원에 단풍이 물들고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.