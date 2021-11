"아베 '초중고 휴교' 강수, 감염 방지효과 없어"

[아시아경제 조현의 기자] 일본 정부가 코로나19 유행 초기 진행한 초중고 일제 휴교 조치가 감염 확산 억제에 도움이 됐다는 증거가 발견되지 않았다는 연구 결과가 나왔다.

4일 아사히신문에 따르면 가쿠슈인대는 미국 하버드대학 등 연구팀과 공동으로 전국 47개 도도부현(광역자치단체) 중 27개 지역에서 확보한 데이터를 근거로 초중고 휴교 기간이 포함된 지난해 3~6월의 인구 대비 감염자 수를 비교해 분석했다.

분석 결과 휴교를 시행한 지자체와 휴교하지 않은 지자체의 감염자 수에서 통계적으로 뚜렷한 차이가 드러나지 않았다. 일례로 지난해 3월 말부터 한 달간 감염자가 늘다가 다시 원래 수준으로 돌아간 추이가 양쪽에서 똑같았다.

지난해 2월 아베 신조 당시 총리는 전국 지방자치단체에 한 달간의 초중고 휴교를 요청하겠다는 방침을 밝혔다. 전문가 자문이나 관계부처 협의를 거치지 않은 채 보좌관 의견만을 듣고 즉흥적으로 결정한 것으로 드러난 이 방침은 논란을 일으켰다.

일부 지자체는 가정에서 아이를 챙겨야 하는 학부모 부담 등을 고려해 중앙정부의 휴교 요청에 응하지 않기도 했다.

연구를 이끈 후쿠모토 겐타로 가쿠슈인대 교수는 "감염력이 강해진 델타 변이 출현 등으로 일제 휴교에 의한 감염 억지 효과가 당시와 지금은 다를 가능성이 있다"면서도 "다만 학교가 문을 닫게 되면 아이들의 학습 기회가 줄고 심신 발달에서도 영향을 미치는 만큼 일제 휴교를 요청할 때는 신중하게 검토해야 한다"고 했다.

이 분석 결과를 담은 논문은 지난달 27일 과학 전문지인 네이처 메디신 인터넷판에 게재됐다..

조현의 기자 honey@asiae.co.kr