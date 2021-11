[클릭 e종목]"위메이드, 미르4·위믹스 잠재력 선반영…밸류에이션 고민 필요"

삼성증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 삼성증권은 4일 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 183,400 2021.11.04 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크팔팔한 게임 VS 골골한 바이오기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close 에 대해 미르4의 글로벌 트래픽 상승세와 위믹스 성장 기대감이 고조되고 있지만, 그간 주가가 급격하게 상승한 만큼 밸류에이션에 대한 고민이 필요하다는 의견을 내놓았다.

3분기 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 183,400 2021.11.04 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크팔팔한 게임 VS 골골한 바이오기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close 의 매출액은 633억원으로 전분기대비 8.1% 줄었다. 미르4 글로벌 매출이 한 달가량 반영됐으나 미르4 국내와 기타 게임들의 매출 감소로 전체 매출은 컨센서스를 16.1% 하회했다. 영업이익은 174억원으로 전분기대비 35.2% 감소하며 시장 예상치를 26.1% 하회했다.

지난 8월 26일 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 183,400 2021.11.04 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크팔팔한 게임 VS 골골한 바이오기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close 는 미르4에 ‘위믹스’ 기반 블록체인 기술을 적용한 글로벌 170여 개국에 출시했는데, 게임을 하면 얻을 수 있는 재화인흑철을 암호화폐로 전환해 실제 돈을 벌 수 있는 P2E(Play to earn) 모델로 주목받으며 트래픽이 바르게 증가했다. 출시 한달여 만에 서버 100개를 돌파하고 이달 2일 서버 수는 186개로 증가했다. 동시 접속자수도 지난달 말 기준 100만명에 육박했다. 오동환 삼성증권 연구원은 “지난달 트래픽과 매출 등 모든 지표가 급격하게 상승하고 있다는 점에 주목해야 한다”며 “현재 위믹스의 시가 총액은 800~9000억원에 육박한다”고 말했다.

회사는 위믹스를 게임 특화 블록체인 오픈 플랫폼이자 기축 통화로 만들 계획이다. 이를 위해 개발자에게 게임 토큰과 NFT를 게임에 적용할 수 있는 오픈 소프트웨어 개발 도구를 제공하고 내년 말까지 100개 게임을 위믹스 플랫폼에서 서비스 시킬 예정이다. 현재 열혈강호, 어비스리움, 다크에덴 등이 위믹스를 통해 출시를 준비하고 있다. 오 연구원은 “위믹스 플랫폼에서 거래되는 게임 코인에 대해 수수료를 받는 형태로 수익을 창출할 예정”이라고 설명했다.

위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 183,400 2021.11.04 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크팔팔한 게임 VS 골골한 바이오기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close 의 시가총액은 지난 7월 8000억원에서 미르4 글로벌의 흥행 이후 현재 6조원으로 급격히 상승했다. 급격한 주가 상승은 미르4의 흥행과 블록체인 게임 플랫폼으로써 위믹스의 잠재력이 선반영된 결과로 분석된다. 오 연구원은 “미르4의 흥행으로 게임 업계의 블록체인 결합으 더욱 가속화될 전망”이라며 “현재 미르4 글로벌과 위믹스 플랫폼의 성장 잠재력을 정확하게 추정하기 어려운 만큼 적정 밸류에이션에 대한 고민이 필요하다”고 전했다.

