여경협, 권익위에 애로 전달…"여성기업 제품구매 준수 살펴주길"

[아시아경제 김보경 기자] 한국여성경제인협회가 전현희 국민권익위원회 위원장과 만나 여성기업인이 현장에서 느끼는 애로사항을 전달했다.

여경협은 3일 서울 역삼동에 위치한 여경협 본회에서 권익위와 간담회를 개최했다. 이 자리에는 권익위에서 전현희 위원장, 고충처리국장, 대변인 등이 참석했으며, 여경협에서는 정윤숙 회장을 비롯한 지역회장단 11명이 참석했다.

간담회에서 여경협은 여성기업을 경영하면서 일어나는 현장 애로사항과 여성기업 공공구매 비중 확대 필요성 등을 건의사항으로 전달했다.

정윤숙 여경협 회장은 "여성기업 제품의 판로 확대에 기여하고 있는 여성기업 제품구매 의무 비율이 지방 공기업 등 일선 현장까지 준수될 수 있도록 살펴달라"고 건의했다.

전현희 위원장은 "국민권익위원회가 국민 고충을 유발하는 불합리한 제도를 개선하기 위한 기관인 만큼 여성기업 애로 해소를 위해 적극적인 역할을 다하겠다"고 전했다.

