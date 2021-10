美, 이란 혁명수비대 드론 사령부 제재…"국제 평화·안정 위협"

[아시아경제 이동우 기자] 내달 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 협상 재개를 앞두고 미국이 이란 혁명수비대 무인기(드론) 사령부에 대해 제재를 가했다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 29일(현지시간) 성명을 내고 혁명수비대 무인기 사령부를 이끄는 사이드 아가자니 준장을 제재한다고 밝혔다.

재무부는 아가자니 준장이 올해 오만해에서 발생한 잇따른 선박 피습 사건과 2019년 사우디아라비아 정유시설 공습의 배후라고 주장했다. 또 혁명수비대 무장 드론이 중동 지역에 주둔하는 미군과 걸프 해역을 지나는 여러 국가의 선박을 공격했다고 덧붙였다.

재무부는 혁명수비대의 무인기 개발을 지원하고 부품을 공급한 업체 2곳에 대해서도 제재를 가했다. 재무부는 이들의 미국 내 자산을 동결하며 모든 금융 거래를 차단한다고 설명했다. 또 이들과 거래하는 외국인들은 미국의 제재를 받을 수 있다고 경고했다.

월리 아데예모 재무부 부장관은 성명에서 "이란의 무인기 능력 강화는 국제 평화와 안정을 위협한다"며 "이란의 무책임하고 폭력적인 행동에 계속해서 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

이란은 즉각 반발했다. 국영 IRNA 통신에 따르면 사이드 하티브자데 외무부 대변인은 "이란에 대한 새로운 제재는 백악관의 모순된 행동을 보여준다"며 "트럼프 전 행정부와 다를 것이 없는 바이든 정부도 신뢰할 수 없다"고 밝혔다.

이란은 지난 4월 초부터 오스트리아 수도 빈에서 러시아와 중국, 프랑스, 영국, 독일과 핵 합의 복원을 위한 협상을 진행해 왔다. 협상은 지난 6월 20일 이후 잠정 중단된 상태다. 지난 27일 이란의 핵협상팀을 이끄는 알리 바게리 카니 외무부 차관은 내달 안으로 핵합의 복원 회담이 재개될 것이라고 밝힌 바 있다.

