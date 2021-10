[아시아경제 구채은 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표가 이재명 대선후보 선거대책위의 상임고문을 맡기로 했다.

이 전 대표는 24일 오후 서울 종로의 한 찻집에서 이재명 후보와 만나 이 후보의 선대위 참여 요청에 이같이 하기로 했다고 회동에 배석한 오영훈 의원이 브리핑에서 밝혔다. 두 사람은 회동에서는 또 이 전 대표 캠프에 참여했던 의원들의 선대위 참여 방안도 참모 간 논의를 통해 모색키로 했다.

이 후보는 또 이 전 대표의 핵심 공약인 신복지 정책을 선대위에서 직접 챙기기로 했다. 이를 위해 선대위에 후보 직속의 제1위원회를 구성키로 했으며 이 후보가 직접 위원장을 맡는다.

