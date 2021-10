[2021 국감] 잠자는 카드포인트 2兆 달해…매년 1000억 사라져

[아시아경제 오현길 기자] 소비자들이 사용하지 않아 잠자고 있는 카드 포인트가 2조원에 달하는 것으로 나타났다. 사용기간이 만료돼 소멸되는 포인트는 매년 1000억원에 달한다.

22일 국회 정무위원회 소속 김병욱 더불어민주당 의원(경기 성남시 분당구을, 재선)이 금융감독원으로부터 제출받은 '전업 카드사 포인트 현황' 자료에 따르면 잠자는 포인트 잔액은 약 2조원에 이른다.

반면 현금화되는 포인트는 월평균 700억원 정도다. 올 상반기 5000억 포인트가 현금화 됐지만 포인트 잔액은 2조원 가까이 유지되고 있으며 매월 지속적으로 늘어나는 추세다.

카드사의 전통적인 마케팅 수단인 포인트는 매년 3조원에 달하는 적립액에 비해 활용도는 매우 낮다. 포인트 적립액은 2017년부터 지금까지 매년 증가 추세로 2017년 2조6000억원에서 2019년 3조원이 넘었고 올 6월까지 1조6000억원이 적립됐다.

카드 포인트는 여러 카드사에 흩어져 있어 소비자가 신경을 쓰지 않으면 만료돼 사라지는 경우가 많다. 포인트에는 5년의 소멸시효가 있다.

포인트 활용에는 다양한 방법이 있다. 현금화는 물론이고, 카드 결제대금으로 활용하거나 기부, ATM 출금, 심지어는 주식 등에 투자도 가능하다. 하지만 아직까지도 많은 사람들이 포인트 사용처, 활용법조차 모르고 있다는 지적이다.

올해 상반기 실적을 카드사별로 살펴보면 현금화 실적은 신한카드가 1700억원으로 가장 많았고, ▲현대카드 714억원 ▲우리카드 633억원 ▲KB국민카드 618억원 ▲삼성카드 467억원 ▲롯데카드 448억원 ▲하나카드 425억원 ▲비씨카드 132억원 순이었다. 모두 5200억원의 포인트가 현금화됐다.

포인트 잔액은 전체 1조9787억원 중에서 현대카드가 5888억원으로 가장 많았으며 ▲신한카드 3983억원 ▲하나카드 2567억원 ▲KB국민카드 2489억원 ▲삼성카드 2289억원 ▲우리카드 1271억원 ▲롯데카드 656억원 ▲비씨카드 641억원이다.

김병욱 의원은 "재테크의 시작은 작은 돈부터 관리를 잘 하는 것이지만 의외로 꾸준히 쌓이는 포인트에는 정작 무관심한 경우가 많다"며 "카드사 포인트에 가려져 잠자는 2조 원이 소멸되기 전에 제 주인을 찾아갈 수 있어야 한다"고 지적했다.

