동서식품, 맥심 카누 패들 포인트 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 동서식품은 카누 발매 10년을 맞이해 인스턴트 원두커피 ‘맥심 카누’ 구매 고객을 대상으로 다양한 경품을 제공하는 ‘맥심 카누 패들 포인트 프로모션’을 진행한다고 13일 밝혔다.

14일부터 진행되는 프로모션은 최근 비대면 생활이 일상화된 가운데, 캠핑·피크닉 등 타인과 접촉을 최소화할 수 있는 아웃도어 활동에 대한 관심이 높아지는 추세에 발맞춰 기획됐다. 카누 제품을 구매 시 부여되는 ‘패들 포인트’를 모으면 적립된 포인트에 따라 다양한 캠핑·문화생활 굿즈를 제공한다.

대상 제품은 ▲카누 아메리카노 2종 ▲카누 디카페인 ▲카누 시그니처 미니 2종 ▲카누 라떼 ▲카누 티라미수 라떼 ▲카누 바닐라 라떼 ▲카누 돌체 라떼 ▲카누 민트초코 라떼 등 총 11종이다. 카누 패들 포인트 프로모션이 인쇄된 스페셜 제품을 구입한 뒤 패키지에 인쇄된 난수번호를 맥심 카누의 소비자 리워드 플랫폼인 카누 패들 포인트 앱에 입력하면 제품에 따라 최소 0.5에서 1 패들 포인트가 적립된다.

적립 포인트는 최소 2 패들 포인트부터 사용 가능하며, 누적된 포인트에 따라 ▲밤켈 쿨러 ▲밤켈 워터 저그 ▲콜맨 캡틴체어 ▲카네이테이 캠핑 스툴 ▲베어본즈 랜턴 ▲빔블 블랭킷 ▲콜맨 팩어웨이 케틀 등 8종의 캠핑 굿즈로 교환할 수 있다. 또한 문화생활을 즐기는 소비자들을 위해 교보문고 상품권, 벅스뮤직 이용권, 웨이브 이용권 등 컬처 굿즈도 마련됐다.

굿즈는 14일부터 12월31일까지 교환 가능하며 소진 시 조기 종료된다.

