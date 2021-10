군 운전면허증→일반면허증 교환·발급절차 간소화된다

도로교통공단, 전역자 운전경력정보

행정정보 공동이용 전산망 조회 시스템 구축

[아시아경제 이관주 기자] 군에서 전역한 뒤 군 운전면허증을 일반면허증으로 교환·발급받는 절차가 한층 편리해진다.

도로교통공단은 행정정보 공동이용 전산망을 통해 군에서의 운전경력을 확인 후 군 운전면허증을 일반 면허증으로 교환·발급할 수 있도록 업무처리 절차를 간소화한다고 13일 밝혔다.

공단은 군에서 일정한 운전 경력을 갖춘 현역 군인이나 전역 후 1년이 경과하지 않은 전역자들을 대상으로 군 운전면허증을 일반 면허증으로 교환·발급하고 있다.

군 운전면허증을 일반 면허증으로 교환·발급하는 건수는 매년 1만여건에 이른다. 그러나 이전에는 전역자들이 경력확인서 등 서류를 준비하기 위해 군부대 및 면허시험장을 수차례 방문해야 하는 불편함이 있었다.

이번 교환·발급 절차 간소화에 따라 공단이 전산망을 통해 교환·발급에 필요한 군 운전경력 등을 조회할 수 있게 되면서 이 같은 불편이 해소될 것으로 기대된다. 군 운전면허를 일반면허로 교환·발급받는 자세한 방법은 도로교통공단 안전운전 통합민원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

