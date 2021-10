부산의 한 병원서 189명에 백신 정량보다 적게 투여했다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 한 의원에서 코로나19 백신 주사량을 정량보다 적게 주입한 사례가 189건이나 발생한 것으로 밝혀졌다.

12일 부산시에 따르면 부산에서 코로나19 예방 백신 오접종 사례는 272건이고 이 가운데 70% 가까운 오접종이 한 위탁 의료기관에서 발생했다.

접종 담당자의 실수로 권고 투여량보다 적은 백신을 접종한 것이다. 보건당국은 면역형성에는 큰 문제가 없다고 보고 해당 의료기관에 별다른 제재는 하지 않은 것으로 알려졌다.

부산시는 지난 6월 위탁 의료기관 백신 현황 점검에서 의원급 의료기관 한 곳의 백신 담당자가 접종 대상자 189명에게 권고 투여량보다 적은 양의 백신을 접종한 것을 확인했다.

이 의료기관의 의료진은 의사 1명과 간호인력 3명 등으로 운영되고 있다.

투여해야 할 백신 정량 0.5ml보다 0.01ml 적게 주입한 인원은 53명, 0.04ml 적게 주입한 인원은 56명, 0.1ml 적게 주입한 대상자는 80명이었다.

오접종으로 인한 이상반응 신고는 한 건도 없었다.

국회 보건복지위원회 백종헌 의원에 따르면 부산의 백신 오접종 272건 중 접종용량 오류가 194건으로 가장 많았고, 백신 종류와 보관 오류 63건, 접종 시기 오류 10건 등이다.

부산의 오접종 사례는 경기도(594회)와 서울(332회) 다음으로 많았다.

부산시는 백신 과소투여가 백신 접종 위탁계약을 해지할 만한 사안은 아니라고 보고 해당 의료기관에 백신 오접종 재발 방지 교육을 강화하도록 했다.

부산시 관계자는 “접종 담당자가 투여 용량을 착각해 권고량보다 미세하게 적은 용량을 접종한 것”이라며 “백신 과소투여는 부작용보다는 면역 형성 등에 문제를 미칠 수 있지만, 면역이 생기지 않을 정도의 투여량은 아닌 것으로 판단했다”고 설명했다.

