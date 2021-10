미 디폴트 우려 완화·유가 하락에 아시아 증시 동반 상승

[아시아경제 김형민 기자] 국제유가 급등 등 각종 변수에 대한 우려가 완화하면서 7일 아시아 주요 증시가 동반 상승했다.

최근 3거래일 연속 급락세를 이어갔던 우리 증시의 코스피 지수는 51.15포인트(1.76%) 오른 2,959.46에 장을 마감했다. 코스닥지수도 3.37% 뛰었다.

일본 닛케이 지수(+0.54%)와 대만 자취안 지수(+1.96%)도 올랐다. 홍콩 항셍지수도 약 2.8%대의 상승세를 보였다. 중국 상하이 증시는 국경절로 이번 주 휴장했다.

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 아시아태평양(일본 제외) 주가지수는 최근 약세를 딛고 이날 장중 1.25%의 상승세를 보인 것으로 알려졌다.

전날 미 공화당이 부채한도를 오는 12월까지 유예하는 방안을 제시했다는 소식 등에 힘입어 뉴욕증시가 상승 마감하면서 아시아 증시가 살아난 것으로 보인다.

미 재무부의 비상조치 소진 시한이 오는 18일로 다가온 가운데 미 연방정부의 부채한도 적용이 12월까지 유예되면 협상 시한을 벌고 디폴트(채무불이행) 우려도 다소 줄어들 수 있다.

미국 등 주요 증시를 짓눌렀던 국제유가 강세가 미국의 석유 재고 증가 등에 힘입어 누그러진 것도 투자심리 개선의 주요 요인으로 꼽힌다.

최근 유가 급등은 인플레이션 우려를 증폭시켰지만 상황은 급변했다. 천연가스 가격도 최근 급등한 가운데 '유럽으로 가스 공급량을 유지하겠다'는 취지의 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 발언, 미국·중국이 조 바이든 대통령과 시진핑 국가주석 간 화상 정상회담을 연내에 개최하기로 했다는 소식도 투자심리 개선 요인으로 작용한 것으로 외신들은 분석했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr