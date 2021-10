콘래드 서울 "모든 절차 재점검·재교육…규정 철저히 준수하겠다"

[아시아경제 김유리 기자] 콘래드 서울이 손님에게 실수로 시럽 대신 세제를 제공, 관계자들이 검찰에 송치된 건과 관련 "향후 안전과 위생 규정을 철저히 준수하는데 만전을 기울일 것"이라고 밝혔다.

7일 콘래드 서울은 "현재 관할 당국의 조사에 적극 협조하고 있다"며 "위생 및 안전과 관련된 모든 규정과 절차를 재점검하고 지속적으로 강화해나갈 것"이라고 말했다. 호텔 측은 "전 임직원을 대상으로 식품 안전 위생 및 서비스 절차에 대한 재교육을 실시했다"며 "이 건으로 큰 불편을 겪으신 고객께 진심으로 사과 드린다"고 전했다.

앞서 지난달 27일 서울 영등포경찰서는 콘래드 서울 호텔 및 호텔 식음료부 관계자 4명을 업무상 과실치상 및 식품위생법 위반 혐의로 검찰에 송치했다. 이 호텔은 지난해 말 뷔페 식음료 코너에서 설탕 시럽을 요청한 고객에게 세제를 제공한 혐의를 받는다. 경찰 조사 결과 호텔은 소스통과 세제 용기를 같이 보관하다가 이같은 사고를 낸 것으로 전해졌다.

